11 многоэтажек остались без тепла в Ставрополе

В Ставрополе после порыва теплотрассы 11 многоэтажных домов остались без отопления. Аварийное отключение произошло в воскресенье утром на улице Серова. Уточняется, что без тепла остаются жители 865 квартир.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, ликвидировать аварию планируется к 17 часам московского времени. На месте работают 15 человек и специальная техника.

По данным местного Гидрометцентра, в Ставрополе сейчас минус 6-8 градусов, возможен снег.