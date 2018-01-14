Митрополит Иларион объяснил, чем храм лучше проруби

Праздник Крещения нельзя сводить к погружению в прорубь, считает председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, данный обычай – это не часть церковной традиции, однако ничего плохого в нем нет.

С другой стороны, когда погружение в прорубь сопровождается распитием алкоголя, ругательствами, то никакой пользы для души и тела это мероприятие не принесет, отметил митрополит в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24".

Он посоветовал, православным прийти на Крещение в храм, принять участие в Божественной литургии, причаститься, поприсутствовать на чине освящения воды, взять святую воду домой, окропить ею свой дом и пить ее в течение года.

Между тем, сам митрополит Иларион рассказал, что каждый год на Крещение погружается в прорубь, но делает это не только в этот день. По словам иерарха, организм человека должен быть достаточно подготовлен, чтобы выдержать такое испытание.