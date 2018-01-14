Орбан рассказал о достижениях Путина и "хороших европейцах"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику ЕС. Орбан считает, что по отношению к России нужно демонстрировать и силу, и готовность сотрудничеству одновременно, в то время как европейская политика слишком односторонняя.

И хотя решение за более крупными странами, Венгрия от своего вето отказывается, чтобы сохранить сплоченность ЕС.

Орбан подчеркивает, что президент России Владимир Путин сделал свою страну сильной, а все остальное потом, но ЕС этого не понимает, передает ТАСС.

Вместе с тем, политик упомянул, что сейчас принято критиковать российские власти, чтобы считаться "хорошим европейцем", хвалить же, напротив, очень рискованно.