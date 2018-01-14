Мансур пообещал запретить Facebook и сказать Трампу, что тот сумасшедший

Известный в Египте юрист и общественный деятель Муртада Мансур, который планирует принять участие в предстоящих президентских выборах в стране, в случае своей победы намерен в первую очередь запретить соотечественникам пользоваться социальной сетью Facebook.

Кроме того, если Мансур станет президентом Египта, он пообещал сказать в лицо президенту США Дональду Трампу, что тот "сумасшедший, от которого исходят все беды", передает ТАСС со ссылкой на египетский телеканал "Миср-5".

Что же касается внутренней политики, претендент на высший государственный пост намеревается решить проблему безработицы (в течение многих лет властям Египта не удается справиться со стремительным ростом населения и, как следствие, обеспечить всех рабочими местами), открыть новые заводы, изменить систему образования, убрать с улицы беспризорников.

Мансур, адвокат, парламентарий и президент футбольного клуба "Замалек", известен своими нападками и оскорблениями коллег, однако от судебных исков его спасает депутатский иммунитет. В 2012 году Мансур уже пытался баллотироваться в президенты от Египетской национальной партии, но избирком не зарегистрировал его. В 2014 году Мансур вновь участвовал в выборах главы государства, но сразу после регистрации кандидатом отказался от гонки в пользу Абдель Фаттаха ас-Сиси, который в итоге и был избран президентом.

Выборы президента Египта, согласно объявлению Национальной комиссии по выборам, пройдут 26-28 марта.