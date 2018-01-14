Легендарному Валерию Харламову исполнилось бы 70 лет

Легендарному Валерию Харламову исполнилось бы 70 летЧитайте нас в Telegram
Сегодня, 14 января, исполнилось бы 70 лет легендарному хоккеисту Валерию Харламову. Уникальным хоккеистом называет его сайт championat.com.
Начинал Валерий Харламов с дворового спорта — его отец Борис был страстным любителем хоккея, много играл сам и брал с собой сына. Атлетом от природы Харламов-младший не был — наоборот, для занятий спортом у него были серьёзные противопоказания из-за осложнений после перенесенной в 13 лет ангины.
Однако отец тайком от врачей и супруги записал Валерия в секцию на Ленинградском проспекте. Набирали тогда мальчишек 1949 года рождения, невысокий Харламов был на год старше, но ничем не выделялся среди других детей. А когда хитрость его отца вскрылась, парень настолько усердно трудился, что тренеры решили его оставить.
Хотя к выпуску из спортивной школы ЦСКА Валерий Харламов уже оброс стальными мускулами и отлично проявил себя, в главную команду его брать не хотели: пришлось отправляться в легендарную ссылку в Чебаркуль. Там и случился прорыв: за сезон молодой хоккеист из столицы набросал в ворота соперников 34 шайбы, и не вернуться к его кандидатуре наставник ЦСКА Анатолий Тарасов просто не мог.
"Когда мы со Степлтоном откатывались назад, я был спокоен: ни один форвард ВХА или НХЛ не рискнул бы вклиниться между нами. Без ложной скромности скажу, что менее опасно очутиться между двумя жерновами. Однако этот русский нападающий понёсся прямо на нас, — вспоминал через много лет один из участников Суперсерии-1972 со стороны сборной Канады Жан-Клод Трамбле. — Что было потом? Я видел, что форвард собирается обойти меня с внешней стороны, слева. Пэт Степлтон, как потом выяснилось, заметил прямо противоположное: мол, русский хочет обойти его справа и тоже с внешней стороны. Когда же мы разъехались ловить каждый "своего" Харламова, тот проскочил между нами. И я по сей день не пойму, как он оставил нас в дураках. Но одно я знаю точно: другого такого игрока нет".
Валерий Харламов был настоящим мужчиной и на льду, и за его пределами. Он любил театр и дружил со многими артистами "Таганки". По словам друзей, у него был волевой, но в то же время лёгкий характер, отличное чувство юмора и музыкальность.
Автомобили в жизни Валерия Харламова играли ключевую роль: он чуть не родился в машине, когда его везли в родильный дом. Первый тревожный звонок для него прозвучал, когда он с молодой женой Ириной спустя всего две недели после свадьбы попал в автомобильную аварию на Ленинградском шоссе. Хоккеист получил двухлодыжечный оскольчатый перелом правой голени, перелом двух рёбер, сотрясение мозга и множество ушибов.
Врачи скептически качали головами, сомневаясь в том, что он сможет играть в хоккей. Первые свои шаги по палате, в которой он два месяца провёл на больничной койке, Валерий сделал лишь в августе. А в ноябре того же года вернулся на лёд. В том первом после возвращения матче Харламов уже на четвёртой минуте забросил шайбу в ворота соперника — "Крыльев Советов", — но потом признавался, что играл как в тумане.
"Я видел, что ребята оберегают меня — и партнёры, и противники. И тронуло меня это необыкновенно. Значит, нужен я. Значит, ценят. Ощущение такое — вот-вот разревусь. Еле совладал с нервами", — признавался он.
Харламов сумел выйти на прежний уровень, а в 1981 году объявил, что играет в хоккей последний сезон. Он стал 11-кратным чемпионом СССР, обладателем Кубка европейских чемпионов, где его признали лучшим хоккеистом. Красивым финальным аккордом для него мог стать Кубок Канады в Квебеке, к которому готовилась сборная Советского Союза. Но не стал: в Канаду Виктор Тихонов Харламова не взял.
Сборная уже была в Канаде, когда в семь утра на 74-м километре того же Ленинградского шоссе "Волга", за рулем которой была супруга хоккеиста, потеряла сцепление с мокрой дорогой, вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Жизни Валерия и Ирины оборвались вместе. Друзья по ЦСКА и сборной выиграли тот Кубок Канады в память о Валерии, а прощались с ним на Кунцевском кладбище тысячи людей.
История побед и поражений великого хоккеиста Валерия Харламова, ставшего легендой еще при жизни, вошла в фильм 2013 года "Легенда №17" режиссёра Николая Лебедева производства студии "ТриТэ". Главные роли в нем сыграли Данила Козловский (Валерий Харламов) и Олег Меньшиков (тренер Анатолий Тарасов). Легендарная история о Валерии Харламове увидела свет при поддержке генерального продюсера картины Никиты Михалкова и команды ФГУП ВГТРК во главе с Антоном Златопольским. Съёмки проходили в Москве, Электростали, Минске, Новополоцке, Бобруйске и в испанском Питильясе под Памплоной, где был устроен настоящий бег с быками. Небольшие роли в картине исполнили даже близкие Валерия Харламова.
Между тем, сегодня, в день рождения Валерия Харламова, команда дивизиона его имени обыграла команду дивизиона Боброва в матче за третье место в рамках Матча звезд КХЛ в Астане. Встреча завершилась со счетом 8:4 (3:2, 5:2). За победителей шайбы забросили Алексей Береглазов (2-я минута), Игорь Гераськин (4 и 20), Сергей Мозякин (8 и 12), Дэн Секстон (12), Павел Варфоломеев (16) и Никита Трямкин (20), у команды дивизиона Боброва отличились Илья Ковальчук (5 и 18), Микс Индрашис (6) и Дмитрий Калинин (13).
Матч проходил в формате "4 на 4", команды сыграли два периода по 10 минут. Командой дивизиона Харламова руководил главный тренер нижнекамского "Нефтехимика" Андрей Назаров, командой дивизиона Боброва — Юкка Ялонен из финского "Йокерита". В финал вышли команды дивизионов Тарасова и Чернышева.
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