Биатлон. Норвежец Йоханнес Бе выиграл масс-старт Кубка мира, Шипулин – 15-й

Биатлон. Норвежец Йоханнес Бе выиграл масс-старт Кубка мира, Шипулин – 15-йЧитайте нас в Telegram
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе завоевал золото по итогам масс-старта на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Руппольдинге. Его время составило 37 минут 11,2 секунды. Он допустил один промах на огневом рубеже. Этап победа стала для него шестой в текущем сезоне на этапах Кубка мира.
Следом за ним расположился француз Мартен Фуркад с отставанием в 4,5 секунды и двумя промахами, третье место осталось за еще одним французским биатлонистом Антоненом Гигонном (отставание 8,4секунды, ноль промахов).
Лучшим из российских спортсменов стал Антон Шипулин, занявший 15 позицию (+1 минута 02,9 секунды, четыре промаха). Еще один представитель России Александр Логинов расположился на 27 месте (+2 минуты 23,3 секунды, пять промахов).
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