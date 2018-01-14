Отравление в кадетской школе: число госпитализированных возросло до 46

Растет число заболевших после пятничных завтрака и обеда в школе кадетов в подмосковных в Люберцах. Как сообщил "Интерфаксу" медицинский источник, 46 пострадавших попали в больницу с пищевой инфекцией. 39 отравившихся — дети, самому младшему — семь лет. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Больные начали обращаться за помощью с вечера 12 января. Всем им поставили диагноз — острая пищевая токсикоинфекция.

Причины ЧП выясняет прокуратура, а с понедельника кадетская школа начнет работать по сокращенному расписанию.