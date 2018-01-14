Лыжники Краснов и Ретивых – бронзовые призеры этапа Кубка мира

Российские лыжники Андрей Краснов и Глеб Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Их время составило 12 минут 19,54 секунды.

Впереди россиян расположился итальянский тандем Дитмар Неклер и Федерико Пеллегрино, преодолевший дистанцию за 12 минут и 18,31 секунды, вторыми финишировали представители Швеции – Эмиль Йенссон и Теодор Петерсен (12.19,38).

Следующий этап турнира пройдет 20 и 21 января в словенской Планице.