Брат лидера ХАМАС тяжело ранен взрывом в Сайде

В ливанском городе Сайда взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщил телеканал "Аль-Маядин". По его данным, взрыв прогремел в районе Бустан-Кабир, пострадал представитель ХАМАС Мухаммед Хамдан, известный под именем Абу Хамза. Он получил тяжелые ранения в обе ноги.

Отмечается, что пострадавший является братом лидера ХАМАС в Ливане Усамы Хамдана. Бомба, заложенная в машине, была приведена в действие, когда он садился за руль возле собственного дома, передает ТАСС.

Покушение в Сайде произошло сразу после появления сведений о том, что ХАМАС и группировка "Исламский джихад" (запрещена в РФ) объявили об отказе от участия в заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины, созываемом в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Исламисты добивались от палестинского лидера Махмуда Аббаса проведения этого совещания в Бейруте, чтобы "избежать израильского воздействия". В ливанских спецслужбах считают, что за взрывом стоят агенты израильской разведки "Моссад", действующие в Ливане. По их оценкам, покушение совершено с целью разжечь конфликт между палестинскими вооруженными группировками в Ливане, которые базируются в лагерях беженцев.