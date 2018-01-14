Ставрополь: устранена авария, оставившая без тепла 11 многоэтажек

В Ставрополе восстановлено теплоснабжение, нарушенное из-за коммунальной аварии, передает "Интерфакс". "Аварийно-восстановительные работы завершены, производится заполнение системы теплоносителем", — приводит агентство слова главы пресс-службы Главного управления МЧС по региону Олега Дегтярева.

Аварийное отключение теплоснабжения произошло в воскресенье около 12 часов по московскому времени на улице Серова. В результате без тепла остались жители 865 квартир в 11 многоэтажных домах.

По данным местного Гидрометцентра, в Ставрополе в воскресенье минус 6-8 градусов, возможен снег.