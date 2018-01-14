Порошенко попал в новый скандал

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Ситуация на Украине 26 минут назад
Порошенко попал в новый скандалЧитайте нас в Telegram
Петр Порошенко стал фигурантом очередного скандала. Он разгорелся после того, как грузинский телеканал "Рустави 2" опубликовал фотографии заявлений президента Украины, направленных в российское ФСБ. Что там написано и что по этому поводу говорят в Киеве?
Информационные бойцы на Украине, похоже, вышли на работу после новогодних каникул. Первая бомба прилетела со стороны Грузии и вызвала бурную реакцию в нескольких странах. Телеканал "Рустави 2" опубликовал информацию о том, что в 2007 году Петр Порошенко писал заявление в ФСБ с обязательством не действовать против интересов России.
С украинской стороны реакция последовала, можно сказать, классическая: все каналы наперебой стали доказывать, что быть такого не могло и в страшном сне, и вообще во всем виновата Россия. Письма же официально назвали подделкой. "Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави 2" спецслужбой России", — заявлено на сайте президента Украины.
Правда, зачем это России могло быть нужно, никто даже предположений не строит, ведь повлиять на отношения нашей страны и Украины это никак не могло. Зато на внутреннюю политику Незалежной эффект оказало – причем независимо от того, подлинны письма или нет.
"Подобные документы в отношении лидеров постсоветских стран периодически всплывают — мы знаем такую ситуацию с Грибаускайте. Но данные документы вызывают у меня большие сомнения в их реальности, поскольку они нужны лишь для того, чтобы нанести ущерб Порошенко внутри страны. Интересы у него могли быть разнообразные – это и Липецкая фабрика, и поставка продукции компании "Рошен" в Россию, которая действительно поставлялась в российские торговые сети. Но я не думаю, что он давал какие-то подписки – это чисто местный украинский продукт", — считает политолог Александр Асафов.
Такого же мнения придерживаются и другие специалисты: говорят, присмотреться тут надо не к пресловутым российским спецслужбам, а к играм внутренних конъюнктур. К слову, опубликовавший документы канал раньше был очень тесно связан с представителем теперь уже украинской оппозиции Михаилом Саакашвили.
"Я бы рассматривал две версии. Это мог быть сам Саакашвили, который мог бы таким образом оскалить зубы в адрес своего бывшего товарища, или же могли быть американцы. Эта версия, на мой взгляд, более правдоподобна. Почему? Потому, что на Украине сегодня одни американцы воюют с другими американцами, и ставленники одних американцев – то есть, группа Порошенко — воюют со ставленниками других американцев – группой Саакашвили", — говорит президент Ассоциации развития публичной дипломатии и социальных институтов "Будущее страны" Юрий Кот.
Чей бы это ни был замысел, борьбу между двумя группами он явно подогрел. Ведь теперь сторонники Саакашвили, требующие импичмента для Порошенко, могут ссылаться на эти документы, а лагерь президента имеет возможность обвинять противников в попытке дискредитировать главу государства.
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