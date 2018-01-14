Затулин предложил частично денонсировать Договор о сотрудничестве с Украиной

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил подвергнуть ревизии Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной.

Депутат от "Единой России" считает, что часть договора, в которой говорится о признании странами территориальных границ, "односторонне выгодна" Украине.

Затулин подчеркивает, что при ратификации договора в 1999 году Россия подтвердила принадлежность Крыма и Севастополя территории Украины.

Хотя Россия была против включения в договор пункта о границах, он был включен в текст без конкретных условий, пишет РИА Новости.

"Наша трактовка договора состоит в том, что признание границ взаимосвязано с дружбой, сотрудничеством и партнерством. То есть — нет дружбы, возникает повод все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам", — пояснил депутат.

По мнению Затулина, договор о дружбе или его часть нужно денонсировать.