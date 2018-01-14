Легкая атлетика. Судья погиб после попадания в него спортивного ядра

В чешской Праге на молодежных соревнованиях по легкой атлетике один из спортивных арбитров, работавших на турнире, погиб после попадания в него спортивного ядра. Инцидент произошел после того, как один из молодых атлетов не рассчитал траекторию полета спортивного снаряда, и попал им судье в грудь. В результате у него была проломлена грудная клетка.

"Это был несчастный случай", — констатировал представитель пражского клуба легкой атлетики Мартин Свобода, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на местную газету "Блеск".

Первая медицинская помощь, которая была оказана судье, не помогла спасти пострадавшего. Судья скончался на месте, не приходя в сознание.