Керченская переправа снова заработала

Керченская переправа, закрытая из-за сильного ветра, возобновила работу. Об этом сообщила в воскресенье компания "Морская дирекция" — оператор переправы. На данный момент паромы выходят в рейс, когда ветер стихает и появляется так называемое погодное окно.

Синоптики сообщают, что сильный ветер будет дуть на полуострове до 15 января. В регионе действует штормовое предупреждение, передает ТАСС.