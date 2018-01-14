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14 января 201816:49

Керченская переправа снова заработала

Алексей Павлишак/ТАСС

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Керченская переправа, закрытая из-за сильного ветра, возобновила работу. Об этом сообщила в воскресенье компания "Морская дирекция" — оператор переправы. На данный момент паромы выходят в рейс, когда ветер стихает и появляется так называемое погодное окно.

Синоптики сообщают, что сильный ветер будет дуть на полуострове до 15 января. В регионе действует штормовое предупреждение, передает ТАСС.

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