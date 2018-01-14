ФИФА негативно высказалась о посте "Спартака" про "шоколадки"

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала ситуацию вокруг скандального "твита" футбольного клуба "Спартак", в котором футболист "красно-белых" Георгий Джикиа назвал своих темнокожих одноклубников "шоколадками". В ФИФА считают, что такие выражения недопустимы.

"ФИФА осуждает сообщение, опубликованное в микроблоге "Спартака" Twitter, – приводит официальную позицию федерации "Рейтер". – Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации, как на поле, так и вне его неприемлема. Ей просто нет места в футболе".

Напомним, что во время сборов московского клуба ведение клубного Twitter на один день было доверено защитнику "Спартака" Джикии. Во время тренировочного процесса он снимал видео и, проходя мимо темнокожих одноклубников, произнес: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце".

Пост уже был удален из микроблога, а "Спартак" уже извинился за публикацию такого "твита".