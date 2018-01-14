Мощное землетрясение в Перу не обошлось без жертв

В результате мощного землетрясения в Перу погибли два человека. Как сообщил в воскресенье глава национального института гражданской обороны страны Хорхе Чавес, одна женщина погибла в округе Яука, еще один человек – в округе Белья-Уньон региона Арекипа. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили около 65 человек в провинциях Каравели и Наска. Глава провинции Сантьяго Нейра заявил о разрушении многих глинобитных домов из-за стихии, передает РИА Новости.

По данным Института геофизики Перу, магнитуда землетрясения составила 6,8, его эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа, очаг залегал на глубине 10 километров.

Между тем Геологическая служба США сообщила ранее, что магнитуда землетрясения составляла 7,3, подземные толчки были зафиксированы в 31 километре к юго-западу от населенного пункта Акари и в 19 километрах от города Яука.