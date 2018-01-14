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14 января 201821:40 Дмитрий Киселёв

"Золотой глобус": откровенность траурных нарядов против нового пуританства

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В России было 8 января, когда Лос-Анжелес собрал звезд Голливуда на ежегодную церемонию вручения престижной кинопремии "Золотой глобус". Обычно красная ковровая дорожка — смотр высокой моды и пиршество всей цветовой гаммы. Собственно, так было все годы. В 2018-м цвета не было — все вышли в черном. И не потому, что черный возвращается, а потому, что он как отсутствие цвета был выбран как символ коллективного протеста против сексуальных домогательств. Вот что модно. И вот что сильнее красок жизни.

Все походило вроде как на траур, но что оплакивали? Порчу собственного тела после фривольного прикосновения? Разрушенную психику после прямого призывного взгляда? Неизлечимую травму после мужской шутки? Непереносимые страдания от распахнутого режиссерского халата? Все это сейчас в Голливуде строго относится к сексуальным домогательствам и приравнивается к насилию. Если есть насилие, значит, есть и жертвы. Вот жертвы насилия, а также солидарные с ними и вышли в трауре оплакать утраченное прошлое, проведенное, конечно же, в режиме неприкосновенности.

Получилось смешно. Сексапильность и даже откровенность черных нарядов от лучших модельеров — пусть невербально, но бунтовали против нового пуританства. Тот же протестный месседж отправляли и звездные тела. То, что называется body language ("язык тела"), явно контрастировало с заявленным трауром.

Вот Анджелина Джоли в платье от Versace. Вот Николь Кидман в вечернем туалете от британского бренда Ralph&Russо. Включилась даже Мерил Стрип — над ней "поработала" американский модельер Вера Вонг. Пенелопа Крус предпочла наряд от французского модного дома Givenchy. Сара Джессика Паркер блистала в Dolce&Gabbana. Этот же модный дом выбрала и певица Марайя Керри. В вариантах черного от Dior явились Мишель Пфайффер, Натали Портман и Джессика Бил. Ливанский модельер Зухаир Мурад "работал" над Кэтрин Зета-Джонс и Холли Берри. Другой ливанец — Elie Saab — сшил платье для Эшли Джадд. Сальма Хайек доверилась Balenciaga, а Кейт Хадсон — Valentino. Впечатляюще прозрачная конструкция, прямо как распахнутый халат, только для всех. Разве не травмирующе?

Но главной смысловой фигурой на церемонии, конечно же, была Тарана Бёрк. Тоже в черном. Эта негритянка с незабываемой внешностью как раз и изобрела хэштег #MeТoo, который можно перевести как "Меня тоже". Из него же и выросло целое женское движение, популярное ныне в сетях. В нем обиженные женщины делятся своими переживаниями и травмами после мужских посягательств и даже пережитого насилия. В биографии самой Тараны Бёрк подобного эпизода нет. Да и сам яркий образ этой дамы не дает оснований жалеть ее, даже предположить, что нечто подобное могло с ней произойти. Но тем не менее... Общественная активистка говорит, что действует из солидарности с другими и сочувствует им.

В итоге все обернулось на Западе мужененавистничеством, уничтожением романтики в отношениях и закреплением за женщинами "статуса вечных жертв и игрушек демонических фаллократов". Это последнее выражение — из письма группы ста женщин, в числе которых — французская актриса Катрин Денёв, психоаналитик Сара Шиш и писательница Катрин Милле. Кстати, откровенная книга Катрин Милле о сексуальной жизни женщины — на собственном примере — опубликована у нас в 2004 году и в русском переводе, называется "Сексуальная жизнь Катрин М".

Так вот "письмо ста" опубликовано 9 января. Конечно же, женщины — против насилия, но и против волны нового пуританства, насаждаемого кампанией "Меня тоже". Текст столь убедителен и честен, что с ним трудно не согласиться. "Изнасилование — это преступление. Но настойчивые или неловкие ухаживания нельзя считать правонарушением, а комплименты — проявлением мужланской агрессии", — говорится в нем.

И далее — о том, что в своем лицемерии полностью игнорируют звезды в черном. Собственно, ровно это "Вести недели" и говорили весь прошлый год.

"По сути, хэштег #MeToo повлек за собой в прессе и социальных сетях целую кампанию доносов и публичных обвинений людей, которым даже не предоставили возможности дать ответ и оправдаться, а с ходу поставили их на один уровень с сексуальными агрессорами. У этого самосуда уже есть жертвы: мужчины не смогли продолжить нормально работать, были вынуждены уволиться лишь потому, что когда-то попытались дотронуться до колена или поцеловать", — говорится в письме.

В "письме ста женщин" абсолютно четко подмечена нота тоталитарности во всей развернувшейся кампании: "Мужчинам предписывается признать вину и раскопать в своем ретроспективном сознании "неуместное поведение", которое они могли проявить десять, двадцать или тридцать лет назад и за которое им теперь необходимо покаяться. Публичная исповедь, вторжение самопровозглашенных прокуроров в личную жизнь — все это формирует атмосферу тоталитарного общества".

Среди авторов письма женщин кроме актрисы Катрин Денев и писательницы Катрин Милле — также актриса и писательница Ингрид Кавен, актриса и писатель Катрин Робб-Грийе, философ Пегги Састр и журналистка иранского происхождения Абнусс Шалмани. Все подмечают абсурдность происходящего.

"Теперь издатели просят некоторых из нас сделать наших мужских персонажей менее "сексистскими", умереннее говорить о любви и сексе, а также сделать "травмы женских персонажей" более очевидными. В Швеции даже рассматривается нелепый законопроект, согласно которому тем, кто желает вступить в сексуальную связь, необходимо получить письменное согласие! Все это создает новые препятствия, и двум взрослым, у которых возникает желание переспать, придется предварительно составить через приложение на телефоне документ с полным перечнем приемлемых и неприемлемых, по их мнению, практик", — говорится в письме.

Ну, что же, привет шведам! Перед первым поцелуем сначала там нужно будет получить письменное согласие, а то как бы поцелуй не оказался неприемлемой для женщины сексуальной практикой.

Вообще "письмо ста женщин", опубликованное во французской газете Le Monde, стало фактором в цивилизационной дискуссии и попыткой возвратить западное общество к здравому смыслу. Конечно же, его интересно прочесть полностью. Текст переведен на "ИноСМИ", но вот краткий финал: "Происшествия с телом женщины вовсе необязательно затрагивают ее достоинство и не должны даже в тяжелых случаях превращать ее в вечную жертву, потому что мы не только тело. Наша внутренняя свобода неприкосновенна. И эта столь важная для нас свобода не может существовать без рисков и ответственности".

И где здесь место насилию? Или попранию достоинства? Все уверенно сбалансировано. И даже сильно и с верой в женское. Конечно же, у Катрин Денев сразу же появилось много врагов-феминисток, но есть и те, кто поддержал ее. "Благословенным" письмо назвал экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и добавил, что "женщины счастливы, когда их пытаются соблазнить мужчины". А что не так?

Текст: "Вести недели"

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