Из-за "вонючей дыры" Трампа американского дипломата вызовут на ковер в ЮАР

Поверенному в делах посольства США в Претории предстоит визит в Департамент международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики из-за заявления американского президента Дональда Трампа о "странах-гадюшниках". В понедельник, 15 января, американского дипломата вызовут в это южноафриканское ведомство, чтобы выразить протест и дать возможность объяснить нашумевшее заявление своего президента.

Ранее сообщалось, что на совещании по иммиграции с членами Конгресса США Трамп назвал некоторые развивающиеся страны "гадюшниками" (еще один смягченный вариант перевода — "вонючие дыры"). В этом контексте, в частности, якобы были упомянуты Гаити, Сальвадор и ряд государств Африки, напоминает РИА Новости.

Отношения между ЮАР и США, равно как и между другими странами Африки и Соединенными Штатами "должны основываться на взаимном уважении и понимании", настаивают в Претории. Там также поддержали заявление послов африканских стран в ООН, ранее осудивших "возмутительные" и "расистские" замечания Трампа и потребовавших от президента США извинений.

Сам Трамп утверждает, что грубое выражение, спровоцировавшее политический скандал, ему приписали демократы. По крайней мере, в отношении Гаити.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings — unfortunately, no trust!