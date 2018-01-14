Один из создателей "Побега из Шоушенка" скончался от рака

86-летний двукратный обладатель "Оскара" Теренс Марш скончался 9 января в своем доме в Калифорнии. Художник-постановщик боролся с раком последние четыре года.

Марш награжден самой престижной мировой кинопремией за ленту "Доктор Живаго" (1975) и мюзикл "Оливер!" (1968).

Как сообщает Variety, Марш работал с Сидни Поллаком и Джоном Хьюстоном. Зрители особо ценят его вклад в фильмы "Зеленая миля", "Побег из Шоушенка", "Прямая и явная угроза" и "Основной инстинкт".

Марш известен также как сценарист и продюсер. Последним фильмом Марша стал сиквел комедийного боевика "Час пик".