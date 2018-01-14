Биатлонист Шипулин: я для себя решил – на Олимпиаду поеду

Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о своем решении ехать на Олимпийские игры. При этом он уточнил, что будет дожидаться окончательного вердикта по допуску на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК).

"Я для себя решил, что на Олимпиаду поеду, — заявил спортсмен в интервью с Дмитрием Губерниевым – Теперь самое главное, чтобы комиссия МОК одобрила мое участие и поэтому пока ждем 28 января. Не хочу сейчас об этом говорить много. Поживем – увидим, но могу сказать, что я готов".

Напомним, что МОК объявил, что список российских спортсменов, которые могут поехать на Олимпийские игры в Пхенчхане, будет оглашен в конце января. На Олимпиаду будет допущены лично приглашенные комитетом атлеты, а также не имевшие допинговой истории и дисквалификаций.