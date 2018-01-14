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14 января 201821:20 Валентин Богданов

Издевательство над Трампом в США стало хорошим тоном

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Америка буквально живет посягательствами и склонностью к неоправданному насилию. Главная жертва посягательств и объект насилия — президент Дональд Трамп. Над ним издеваться — и беспринципно — там можно, это даже — хороший тон.

Национальный военный госпиталь имени Уолтера Рида, где состоялся первый для Трампа как президента США медосмотр он покидал, демонстрируя отличную форму: крепко пожал руку личному врачу, отдал честь морпехам. Пока был в воздухе, подоспели и результаты.

"Медосмотр президента в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида прошел исключительно хорошо. Президент находится в превосходном состоянии", — заявил потом Белый дом.

Но это — о физической форме. Психиатр Трампа, как хотелось многим, не осматривал. Разговоры о том, что президент не в себе, подхлестнул журналист Майкл Вулф своим скандальным бестселлером "Огонь и ярость. В коридорах Белого дома Трампа". Дом у Вулфа получился желтым.

- В вашей книге вы говорите, что большинство из окружения Трампа ставят под сомнение его способности для работы президентом.

- Джерард Кушнер и Иванка Трамп, работая на своих постах, валят все на Трампа: это он, а не мы. Все, кто с ним работают, говорят одно и то же: он, как ребенок, который хочет постоянно обращать на себя внимание и требует поощрения, — заявил Вульф.

- Вы говорите, что его сотрудники ставят под сомнение его ум. А что именно они сказали?

- Они говорят, что он — кретин, идиот. Там целое соревнование в низменных характеристиках этого человека. Не будем забывать, что этот человек ничего не читает, никого не слушает, он мечется из стороны в сторону, как шарик в игровом автомате.

С Трампом Вулф знаком шапочно. Зато, как и многие трамповские недоброжелатели, автор скандальной книги верит в телемедицину — в том смысле, что ставит диагноз по фрагментам из репортажей. Вот Трамп, выходя из самолета, потерял припаркованный у трапа лимузин. А вот, объявив о том, что сейчас подпишет закон, почему-то не подписал, а двинулся к двери. Догонять пришлось вице-президенту Пенсу.

Рукопожатия, переходящие в армрестлинг и склонность отодвигать от себя предметы тоже воспринимаются как повод отправить Трампа к врачу, как и привычка президента США много раз повторять одно и то же.

Сериал "Наш мультяшный президент" — нечто вроде адаптированной версии книги Вулфа для совсем уж массового зрителя. Продюсер Стивен Кольбер анимировал все расхожие стереотипы. Оговорка Трампа про поставки Норвегии истребителей F-52, которые существуют лишь в компьютерной игре Call of Duty и вот теперь еще на многочисленных фотожабах в мультсценарий не попала.

Недавно президент США запутался в американской боевой авиации. Впрочем, говорил он после встречи с премьером Эрной Сольберг не только о невероятном, но и об очевидном.

"Полагаю, что лучше сотрудничать с Россией. Это намного лучше, когда приходится иметь дело с Северной Кореей. Гораздо лучше работать с другими странами, будь это Китай, Россия, Индия или другие страны по всему миру. Это хорошо, а не плохо", — заявил Трамп.

Как это вяжется с антироссийскими санкциями, объяснить Трамп не пытался, а премьер Сульберг попробовала. Не вяжется никак: ограничения норвежской экономике только мешают, сообщила она пулу Белого дома. Но ведь Россия вмешивалась не только в наши выборы, но и в ваши, не унимались корреспонденты.

"У нас состоялись собственные выборы, и мы не смогли найти никакого доказательства того, что кто-то пытался сделать на этом какой-либо акцент из стран за пределами Норвегии. Считаю, что это были очень норвежские выборы с норвежскими участниками", — отметила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Что они понимают, эти норвежцы, тем более в собственных выборах, наверняка думал сенатор Бен Кардин, когда вписывал еще и Осло в длинный список атакованных Москвой демократий. В 200-станичном документе придуманное вмешательство России в американские выборы Кардин и его коллеги-демократы ни много ни мало сравнили с 11 сентября и атакой на Перл-Харбор.

Чтобы не игнорировал, составили и список из 30 рекомендаций. Есть там и про лоббизм, который нужно усилить для противодействия российским нефтегазовым проектам. Правда, остудили пыл сенаторов лютые морозы. Цена за тысячу кубов, взлетевшая в их разгар до 6300 долларов, заставила американских трейдеров срочно искать альтернативу. Атлантику пересекает французский танкер Gaselys, отшвартовавшийся от британского терминала Isle of Grain, с грузом углеводородов с завода "Ямал СПГ". "Вмешательство" российского газа в энергосистему США произойдет 22 января.

Для крупнейшего в Америке регазификационного терминала Everett (штат Массачусетс) газ с Ямала — это первая за четыре года иностранная поставка. Карты авторам стратегии, по которой США из импортера должны превратиться в экспортера, спутал снежный шторм, обрушившийся на Восточное побережье.

Девятый вал и в американской политике. Очередную волну недовольства подняло заявление Трампа об иммигрантах. На закрытой встрече с сенаторами (были среди них и демократы, так что могли и переврать) президент США якобы назвал страны Африки, Сальвадор и остров Гаити "вонючими дырами". И это еще мягкий перевод.

Знакомая челка теперь торчит из черной дыры на обложке журнала The New Yorker. Извинений от президента США требуют сразу 54 африканские страны, а либеральные ведущие CNN изгоняют из эфира любого, кто пытается Трампа не то чтобы простить — хотя бы понять.

"Речь не идет о расе — это слишком легко и просто. Тут идет речь об экономике. Я хочу сказать, что у ваших детей будет лучшее экономическое будущее, у них будет гораздо больше шансов найти хорошую работу, нежели при другом президенте", — считает Джон Фредерик, бывший сопредседатель предвыборного штаба Дональда Трампа в штате Вирджиния.

Для оппонентов выходка Трампа как подарок, упавший на голову. Расследование спецпрокурора Мюллера буксует, свернув на явно далекие от американских выборов украинские похождения Манафорта, а тут снова можно вспомнить про импичмент.

"Демократы уже готовят резолюцию, которая будет сопровождать прошение об импичменте, а также "российское расследование", которое в конечном итоге обернулось против них самих. С самого начала президентского срока Трампа они старались подорвать доверие к нему. Я не считаю, что вся эта ситуация сыграла на руку президенту или самим демократам. Те люди, кто все еще верят им, — их последний оплот", — сказал Эндрю Биггс, член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии.

В Голливуде такие — в большинстве. Врагом человечества провозгласил Трампа актер Шон Пенн. А в речи популярной телеведущей Опры Уинфри на вручении премии "Золотой глобус" даже разглядели намек на возможное участие в президентской гонке-2020: вроде о сексуальном насилии, но больше похоже на предвыборный митинг.

"Я хочу сказать всем девочкам, которые смотрят на меня, что новый день уже на горизонте", — заявила Уинфри.

Смелее заглядывать за него Уинфри, а за одно тем мальчикам и девочкам, которые готовы ее поддержать, позволяют данные опросов. Проходи выборы сейчас, потенциальный кандидат от демократов опередила бы Трампа на 11%.

Текст: "Вести недели"

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