Шорт-трек. Россиянин Елистратов – серебряный призер чемпионата Европы

В немецком Дрездене проходит чемпионат Европы по шорт-треку. На дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал российский спортсмен Семен Елистратов. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 28,119 секунды. Эта медаль является уже второй для Елистратова на нынешнем первенстве Европы. Ранее он завоевал серебро на дистанции 1500 метров.

На первой строчке расположился голландец Шинки Кнегт, показавший время 1 минута 27, 898 секунды. Третьим стал Роберто Пукитис из Латвии (1.28,140).

Еще один представитель России Виктор Ан в данной дисциплине не попал в полуфинал, заняв пятую строчку в четвертьфинальном забеге.

На аналогичной дистанции среди женщин лучшей среди россиянок стала Екатерина Константинова, показавшая четвертое время — 1 минута, 32,568 секунды.