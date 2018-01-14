На северо-востоке Москвы загорелась девятиэтажка

На северо-востоке Москвы горит девятиэтажка. Из офисного здания на Мытищинской улице, дом 3 спасатели эвакуируют людей, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, отметив, что возгорание произошло в районе восьмого этажа. Площадь пожара и информация по пострадавшим уточняется, передает "Интерфакс".