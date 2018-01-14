Трамп опроверг публикацию WSJ об отношениях с Кимом

Президент США Дональд Трамп назвал "ложными новостями" публикацию газеты Wall Street Jornal, в которой говорилось об очень хороших отношениях американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Как написал Трамп в воскресенье на своей странице в Twitter, газета исказила его слова об отношениях с северокорейским лидером. Президент США разъяснил: "Я сказал: "У меня были бы хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Большая разница".

The Wall Street Journal stated falsely that I said to them “I have a good relationship with Kim Jong Un” (of N. Korea). Obviously I didn’t say that. I said “I’d have a good relationship with Kim Jong Un,” a big difference. Fortunately we now record conversations with reporters... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2018 г.

Ранее на этой неделе Wall Street Journal написала, что Трамп в интервью изданию, в частности, заявил: "У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я поддерживаю отношения с людьми". "Я думаю, вы удивлены", — добавил Трамп.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года после, осуществления Пхеньяном очередного ракетного пуска, в ходе которого была испытана межконтинентальная баллистическая ракета нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что эта ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на действия КНДР Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, которыми вводятся новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов ее переработки.