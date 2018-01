Трамп опроверг публикацию WSJ об отношениях с Кимом

Президент США Дональд Трамп назвал "ложными новостями" публикацию газеты Wall Street Jornal, в которой говорилось об очень хороших отношениях американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Как написал Трамп в воскресенье на своей странице в Twitter, газета исказила его слова об отношениях с северокорейским лидером. Президент США разъяснил: "Я сказал: "У меня были бы хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Большая разница".

The Wall Street Journal stated falsely that I said to them “I have a good relationship with Kim Jong Un” (of N. Korea). Obviously I didn’t say that. I said “I’d have a good relationship with Kim Jong Un,” a big difference. Fortunately we now record conversations with reporters...