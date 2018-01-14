Google досрочно объявил Путина победителем выборов

Поисковик Google заранее назвал Владимира Путина победителем предстоящих 18 марта президентских выборов. При вводе в строке поиска запроса "выборы 2018", как и при запросе на английском либо немецком языках, на странице выдачи сразу появлялся результат: "Победитель — Путин Владимир Владимирович".

Выдача в Google ссылается на данные "Википедии", сообщает MK.RU. Однако статья в самой электронной энциклопедии посвящена описанию выборного процесса, пока в ней указаны основные кандидаты на участие в голосовании.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" выдвинули версию, что кто-то ранее отредактировал статью в "Википедии", из которой черпает информацию Google. В материале могли указать и результаты еще не состоявшихся выборов, сообщает "Лента.Ру". На 18:00 по московскому времени этой информации в статье "Президентские выборы в России (2018)" в "Википедии" не содержалось. Поисковик Google также прекратил выдавать "результат" предстоящих выборов.

Накануне стало известно, что избирательный штаб идущего на выборы как самовыдвиженец действующего президента России Владимира Путина уже собрал более 538 тысяч подписей в его поддержку. Принято решение продолжить сбор подписей, допечатав еще 20 тысяч подписных листов на 200 тысяч подписей, рассказал пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов.