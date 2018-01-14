Шорт-трекистка Просвирнова завоевала золото на чемпионате Европы

Российская спортсменка Софья Просвирнова на проходящем в немецком Дрездене чемпионате Европы по шорт-треку одержала победу на дистанции 3000 метров. Результат россиянки составил 5 минут и 47,610 секунды.

Следом за Просвириной расположились Арианна Фонтанна из Италии (5.47,690) и Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов (5.47,758). Спортсменки заняли вторую и третью строчки соответственно.

Золото Просвириной стало для сборной России первым на турнире.

Всего в копилке российской команды теперь пять медалей: ранее Просвирнова завоевала серебро на 500 метрах, такой же результат показал Виктор Ан в аналогичной дисциплине среди мужчин, а Семен Елистратов принес два серебра на дистанциях 1000 и 1500 метров.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье, 14 января.