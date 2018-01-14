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14 января 201822:28 Дарья Козлова

Межкорейский диалог: о денуклеаризации Ким не говорит

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До Пхеньяна — 160 километров. За блокпостом — уже военные объекты — южнокорейские и американские. Это основная трасса, которая ведет из Южной Кореи в Пхеньян. По ней в 2007 году ехал южнокорейский президент Но Му Хен на переговоры с Ким Чен Иром. По ней же раньше ездили и рабочие в промышленный комплекс Кэсон. Сейчас комплекс закрыт, а въезд — только для машин со спецразрешением.

Разворачивать машины здесь приходится нечасто. Многолюдно у блокпоста было разве что 9 января. В тот день на переговоры с северянами отправился южнокорейский министр объединения. Встреча в так называемом доме мира. Северокорейские политики — в европейских костюмах, они быстрым шагом пересекают самую охраняемую границу в мире. Такие переговоры — первые за два года.

"Уже сам факт начала этих переговоров — большой шаг вперед. За последнее время накопилось много неразрешенных запутанных вопросов, и мы должны разговаривать, чтобы решить их. При такой тенденции, как сейчас, нельзя исключать в будущем и вероятность переговоров на высшем уровне", — отметил Ким Док Чу, профессор Дипломатической академии Республики Корея.

Главный результат уже состоявшейся встречи на уровне министров — восстановление экстренной военной связи и решение отправить северокорейскую олимпийскую сборную на Юг.

"Я думаю, что после Олимпийских игр в Пхенчхане народы Севера и Юга захотят развития отношений и в других сферах: культурной, экономической, гуманитарной. Но опять для Южной Кореи всегда принципиальным был один вопрос – денуклеаризации", — сказал Чон Сон Хун, профессор Института политических исследований ASAN.

Но вот Ким Чен Ын слово "денуклериазция" не произносит. И вряд ли когда либо произнесет. В Южную Корею он отправляет свою сборную на своих условиях.

Северокорейская сборная в Южную Корею уже приезжала. И не раз. Правда, не на Олимпийские игры. В 2005-м северокорейские атлеты выступали на стадионе в городе Инчхон на западном побережье Кореи. Тогда здесь проходил Чемпионат Азии по легкой атлетике.

Приезжала тогда в Южную Корею и молодая девушка из Пхеньяна по имени Ли Соль Чжу. Несла вместе с другими членами делегации КНДР флаг единой Кореи. Сейчас товарищ Ли — жена северокорейского лидера. Повлияла ли как-то супруга Ким Чен Ына на его решение отправить своих спортсменов на Юг, точно конечно никто не скажет. Но именно заявление лидера Северной Кореи стало толчком к началу межкорейских переговоров.

"Мы искренне надеемся, что зимние Олимпийские игры пройдут успешно. Мы готовы сделать для этого различные шаги, в том числе отправку делегации", — заявил глава КНДР Ким Чен Ын.

И вот Сеул принимает беспрецедентное для разделенной Кореи решение — делегатов из Северной Кореи в Пхенчхане будет 500, из них спортсменов — 10. Самая большая делегация Севера на Юге за всю историю. За считаные часы южнокорейские власти выделяют для северян отдельную гостиницу в окрестностях Пхенчхана. Берут на себя полную оплату содержания своих северных гостей.

"Большинство южнокорейцев рады, что приедет делегация с Севера. Думаю, что когда они будут выступать, многие им будут аплодировать. Это наше общее достижение!" – говорят жители Южной Кореи.

И тут из Америки раздается неожиданная просьба или требование: только клюшки северянам не отдавайте! В прессу попал служебный документ, отправленный из Вашингтона, в котором южан просят не дарить делегации из КНДР ничего, что можно было бы продать, ни одной хоккейной клюшки, иначе Сеул нарушит экономические санкции ООН.

Этот выпад из Вашингтона проходит практически незамеченным. У Сеула сейчас другие задачи — и политические, и спортивные. На границе продолжит переговоры межкорейская рабочая группа. В Пхенчхане заканчивают подготовку к открытию Олимпиады.

Главный олимпийский стадион, где пройдет церемония открытия, уже почти готов. Новая арена на 35 тысяч зрителей. Здесь начинают устанавливать свет и оборудование. Перед въездом в горный кластер — флаги всех стран-участниц Олимпиады. Северокорейского флага мы здесь не нашли, а вот российский уже убрали. По требованию МОК российские флаги убрали со всех олимпийских объектов.

"Жаль. Зимняя Олимпиада без вашего флага... Мы бы хотели, чтобы эта Олимпиада объединяла людей", — говорят в Южной Корее. Но наши спортсмены, пусть и под олимпийским флагом, в Пхенчхан приедут. Будут и группа поддержки, и российские волонтеры, многие из которых уже в Корее.

Елена Ким была волонтером на Олимпиаде в Сочи, в Пхенчхане она планирует работать с российскими болельщиками. "Создавать настроение, помогать болельщикам которые приедут, чтобы поболеть за наших атлетов. И, наверное, самое важное — это эмоции. Среди волонтеров я чувствую такое настроение, что есть больше желание поддержать наших атлетов", — отметила Елена.

В Пхенчхан большинство спортсменов и волонтеров приедут к началу февраля. Пока в олимпийской столице тихо и пустынно. Арена, на которую выйдут сборные 90 стран, — в снегу. Олимпийский факел — в чехле, над его внутренней конструкцией еще работают. У объектов — строительная техника. Но к открытию южнокорейцы обещают успеть. На счету и у спортсменов, и у организаторов каждая секунда.

Текст: "Вести недели"

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