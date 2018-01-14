Сборная России по шорт-треку выиграла эстафету чемпионата Европы

В немецком городе Дрезден проходит чемпионат Европы по шорт-треку. Женская национальная сборная России завоевала золотые медали в командной эстафете в заезде на 3000 метров. За Россию бежали Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Эмина Магалич.

Россиянки преодолели дистанцию за 4 минуты 11,462 секунды. Вторыми стали спортсменки из Венгрии, показавшие время 4 минуты 11,582секунды, третьи – шорт-трекистки из Франции (4.18,935).

Также отметим успех мужской национальной сборной, которая пришла второй в эстафете на дистанции 5000 метров. Серебряную медаль России принесли Семен Елистратов, Денис Айряпетян, Виктор Ан и Денис Шульгинов. Они показали время 6 минут 36,273 секунды. Первенствовали спортсмены из Нидерландов (6.36,198), а замкнули тройку лучших венгры (6.36,348).

Всего у сборной России теперь семь медалей, из которых две золотых и пять серебряных.