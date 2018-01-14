По безопасности Заяц сравнил Россию с Йеменом, Сирией и Сомали

Госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц поставил Россию по уровню безопасности для сограждан в один ряд с Сирией и Сомали. Об этом он написал в своем Twitter.

Вкотре просимо українцЁв не їхати до небезпечних країн: ЛЁвЁя, СирЁя, Ємен, СомалЁ, РосЁя. НашЁ консули там дуже обмеженЁ у можливостях допомогти, хоч Ё роблять неможливе, як у цьому лЁвЁйському випадку https://t.co/62iPueldt6 — Andriy Zayats (@ZayatsAz) 14 января 2018 г.

Дипломат призвал украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. По его словам, в этих странах консулы ограничены в возможностях, хоть и делают все, чтобы помочь согражданам, как в ливийском случае.

Речь идет о похищенном в Ливии украинском враче, которого освободили из плена вооруженной группировки. МИД Украины ранее неоднократно советовал украинцам оценивать риски при планировании поездок в Россию.