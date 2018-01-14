Петербурженка с маленьким сыном спрыгнули с 8 этажа, спасаясь от огня

В Санкт-Петербурге женщина с маленьким сыном спаслись от пожара, выпрыгнув из окна квартиры на восьмом этаже. Пожар возник в девятиэтажном доме на улице Софийской во Фрунзенском районе северной столицы.

Женщина и ребенок остались живы, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу. Спасатели были на месте уже через восемь минут после вызова, однако женщина с сыном выпрыгнули из окна до прибытия первых подразделений. На данный момент пострадавших осматривают медики скорой помощи, также прибывшие на место происшествия.

Пожар был ликвидирован через полчаса после вызова спасателей. В комнате площадью 20 квадратных метров обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось пять единиц техники и 25 человек личного состава.