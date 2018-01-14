Мякяряйнен – победительница масс-старта на Кубке мира, россиянки – в третьем десятке

В немецком Руппольдинге прошел пятый этап Кубка мира по биатлону. В женском масс-старте победу праздновала финская спортсменка Кайса Мякяряйнен. Победительница этапа преодолела дистанцию за 34 минуты 5,6 секунды, допустив при этом на огневых рубежах два промаха.

Помимо нее место на пьедестале заняла немка Лаура Дальмайер со вторым результатом (отставание 0,8 секунды, два промаха), и биатлонистка из Чехии Вероника Виткова (+4,6 секунды, два промаха), обосновавшаяся на третьей строчке.

Отметим, что неудачно выступили россиянки: Екатерина Юрлова-Перхт пришла к финишу 22-й с отставанием в 1 минуту 47,1 секунды и тремя промахами, а Дарья Виролайнен завершила гонку на 26-м месте (+2.12,6 секунды, четыре промаха).