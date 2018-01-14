Путин - о Ленине и мощах святых

Путин - о Ленине и мощах святыхЧитайте нас в Telegram
Премьера на телеканале "Россия 1" — новый документальный фильм Андрея Кондрашова "Валаам". Архипелаг в Ладожском озере, где веками в суровых условиях Севера живут монахи Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Священное место для всех православных, духовный центр, манящий паломников со всего мира.
Валаам называют Северным Афоном. И не случайно. История древней обители неразрывно связана с историей России. Монашество на острове порой подвергалось гонениям и каждый раз возрождалось. Последний период упадка пришелся на советское время, и особо тяжело было в 90-е годы. Сейчас Валаам переживает настоящий расцвет.
Зима, морозы и снега, паломников почти нет, туристам сюда вообще почти не добраться, а по признанию владыки Панкратия это — самое драгоценное и прекрасное время на Валааме. И скучно не бывает, потому что утешение монаха — это молитва и духовное веселье.
До поры скрытая энергетика Валаама такова, что люди, раз побывавшие здесь, не могут его забыть, мечтают вернуться. О таких монахи в шутку говорят: "Подцепил "валаамку". Не лечится и понять нельзя. Причем часто не понимают даже те, кто, как и валаамские монахи, посвятил жизнь служению Господу.
"Те братья, которые приезжали, отцы с Афона, начинали такую беседу. Две темы у них всегда доминируют. Одна из них — это Путин. Как я понимаю, это по отношению ко всем русским. Какой у нас хороший президент, как нам повезло, как они нам завидуют. Для них Путин — это какой-то герой, образец для подражания. Даже на Афоне это чувствуется. А тут вдруг верующий президент, да такой еще сильный. Первая тема — всегда Путин. А вторая — это лед", — рассказывает владыка Панкратий.
Валаам действительно не теплый греческий Афон, а Ладога не Средиземное море. Это огромное северное озеро. Оно бывает сковано льдом даже в конце марта, а по осени мгновенно схватывается острыми, как бритва, торосами, которые режут катерам их воздушные подушки. Только кораблями потяжелее и можно расколоть эти льды. Но трудности вторичны, когда люди едут сюда за Рождеством, которое ощущается на Валааме совсем не так, как в других местах.
Валаамский монастырь, построенный совсем не на окраине, а в точке, где пересекалось множество торговых путей, в центре оживленного региона, не раз переживал полное опустошение из-за вражеских нашествий. Разрушались здания, сжигались документы и летописи, уничтожались предметы культа, и все равно монастырь всегда восстанавливался, отстраивался и вновь набирал величие и мощь. В точности так, как и сама Россия.
Но даже в самые тяжкие времена монахи молились и смотрели вперед, не забывая при этом и ту науку, которую дает история.
18 марта 1940 года, когда лед в Монастырской бухте стоит почему-то как никогда долго, начинает звонить колокол. Тогда все считают, сколько раз. А он отбивает знак беды. 24 удара возвещают о закрытии монастыря. Братья спешно собирают с собой все валаамские святыни и уходят пешком с острова на долгие 49 лет. В Финляндии — до нее здесь рукой подать, меньше 100 километров — возникает Нововалаамский монастырь, а старый остров Святой Валаам обречен на вымирание.
Впрочем, все проходит далеко не так кошмарно, как ждали и к чему готовились монахи, зная о том, что творили в Советском Союзе со священнослужителями сразу после революции. Времена изменились. Советские офицеры предельно корректны. Они совершенно не настроены как-то зверствовать или святотатствовать.
"После советско-финской войны эта территория была возвращена России, Советскому Союзу, и с ней связана тоже интересная страница истории. Мне Патриарх рассказывал, что когда советские войска готовы уже были войти на острова, на архипелаг, они почему-то остались на берегу и не выдвигались. Пригласили священнослужителей из монастыря. Один из них поехал, и вдруг советский офицер ему говорит: "Сколько вам нужно времени, чтобы все собрать и уехать?" Там посчитали, попросили несколько дней, собрали все самое дорогое — все святыни — уехали и все вывезли. Знаете, в этой связи я о чем подумал? В те тяжелейшие дни Гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами. И не в последнюю очередь, а может быть, в первую как раз благодаря Русской Православной Церкви. И то, что офицеры тогда позволили монахам уехать и вывезти святыни, — это, по-моему, лучшее свидетельство того, что семена единения, объединения никогда нас не покидали", — уверен президент Владимир Путин.
Кроме того, офицеры Красной Армии разрешили монахам без суеты и спешки проститься со святой для них землей. Под сумрачным небом русского Севера, по подтаявшему льду они с молитвой тронулись в путь.
В те годы в нашей стране мало кто понимал значение веры в жизни людей. И Валаам как истинное зеркало России отразил это сполна. Сначала в монастырских корпусах разметили школу боцманов, затем, уже после окончания Великой Отечественной войны, — интернат для инвалидов, в который свозили со всей страны тех, кто не мог заработать себе на жизнь, за кем некому было ухаживать.
- Как вы думаете, как мы, пока Валаамский монастырь тоже был в руинах и страна была в руинах, нравственно изменились? И вера, необязательно православная, играет какую-то роль?
- Может быть, я скажу нечто такое, что кому-то и не понравится, но я скажу так, как я думаю. Во-первых, эта вера всегда нас сопровождала. И она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Да, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы, но одновременно ведь создавали новую религию. Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству на самом деле: свобода, братство, равенство, справедливость — это же все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали. Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, просто для христиан? Когда мне говорят, что в христианском мире нет такой традиции, я спрашиваю: как же нет?! На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть. Да и у нас тоже есть святые мощи Сергия и Германа. То есть по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под себя, под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело, — отметил Владимир Путин.
И вернулась к изначальной, веками установившейся на русских землях религии — православию — когда стало ясно, что идей построения коммунизма, мягко говоря, недостаточно для сплочения нации в тот момент, когда враг вплотную подошел к столице.
Священнослужители сыграли огромную роль в деле укрепления боевого духа — как солдат на поле боя, так и мирных жителей. Потому что Русская Православная Церковь никогда не считала себя чем-то отдельным, оторванным от России, от ее жизни, ее радостей и бед. А зеркало Валаама, расколотое глупцами и вандалами, по-прежнему четко отражало происходящее в стране.
-
Посчитали-прослезились: вся правда о "потерянной роскоши" Mercedes-Maybach
- Bentley Bentayga получила более доступный мотор V8
- Porsche Panamera Sport Turismo: тест-драйв самой красивой Panamera в истории
- В России назвали самые популярные модели за 2017 год
- Тест-драйв УАЗ "Профи": отвечаем на вопросы про конкурента "ГАЗели"
-
Путин сравнил тело Ленина с мощами святых
- Самолет со 162 пассажирами повис на обрыве в Турции. Видео
- "Движение вверх" стало самым кассовым российским фильмом
- У Порошенко диагностировали паранойю из-за США
- В Британии сожгли латвийца, воевавшего за Киев в Донбассе
- Геймер застрелил мать в голову из-за сломанных наушников
-
США пообещали ввести новые санкции против России
- Китай и трежерис США: 5 следующих шагов
- Самые влиятельные книги о бизнесе в мире
- Путин: в России не хватает квалифицированных рабочих
- Мир может лишиться 4% нефти в 2018 году
-
Путин не собирается пользоваться соцсетями
- Политический блеф: США стремятся нарушить ядерный баланс
- Захарова рассказала о западном заговоре и животном страхе США
- Рябков считает санкции попыткой вмешаться в дела России перед выборами
- Крымские татары решили поддержать Путина
-
США накрыла климатическая бомба
- За что на самом деле сняли с самолета жену Аршавина
- На Багамах россиянин спас ребенка от акул
-
Бузова рассказала, почему не может купить себе квартиру
- От жадности до доверия: 5 ошибок арендодателей
- Жилья эконом-класса в России больше нет
- Новостройки больше не будут дешеветь
- Почему коттедж или дачу лучше покупать зимой
-
В Интернете не поддержали скандальную жену Аршавина
- Новогодняя Москва вошла в пятерку лучших мест для туризма
- Сбои GPS: навигаторы отбились от спутников
- Столичные подъезды оккупировали бездомные
- Московские коллекторы проходят проверку
-
Злости у меня нет: как живет женщина, которой муж отрезал руки
- Собака лучше тепловизора. Как спасатели-кинологи ищут пропавших без вести
- Водитель иномарки сбил женщину с коляской на севере Москвы
- Россиянам запретили выбрасывать окурки
- Кошку, запертую в квартире после смерти хозяйки, спасли альпинисты
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Ученые пытаются расшифровать геном Иисуса Христа
- Инструкция: как восстановить кожу после праздников
- В России прекращено производство популярного ноотропного препарата
- Почему диета и упражнения не помогают худеть?
- Мозг мальчиков устроен иначе, чем мозг девочек
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS vs Xbox: топ 10 эксклюзивов-2018
- Microsoft: борьба с Meltdown и Spectre снизит производительность старых ПК
- Kodak объявила о создании собственной криптовалюты
- Люди обречены: Косплей теперь нельзя отличить от графики
- Учителя смогут посмотреть на учеников глазами убийцы
-
Математики назвали самое большое простое число
- Не просто сон: учёные разгадали, как анестезия действует на мозг
- "Кьюриосити" нашёл на Марсе нечто, похожее на окаменелые норы червей
-
Дженнифер Лоуренс играет русского шпиона. Видео
- Стоит ли смотреть "Величайшего шоумена"?
- Лучшие сериалы про любовь
- Лучшие комедии 2017 года
- "Мозаика": смотрите трейлер интерактивного сериала
- "Настоящий детектив": названы главные звезды третьего сезона
-
Почему у некоторых людей зрачок не круглый
- Что в Канаде под запретом
- Сражение полярных волков за жизнь детенышей. Видео
- Одежда варваров
- Самый маленький в мире кот спровоцировал бурю нежности в Сети
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Путин пообещал стимулировать экспорт
Издевательство над Трампом в США стало хорошим тоном
Валаам. Документальный фильм Андрея Кондрашова
Симоньян рассказала CBS, в чем вина RT
"Движение вверх" может собрать в прокате больше "Аватара"
Маленького Артемку спасет пересадка почки
С Михаилом Державиным простятся в его родном театре
Шорт-трек. Ан и Елистратов выступят на Олимпиаде
На Украину возвращаются давно забытые болезни
Пойман угонщик, разбивший скорую под Ростовом
Отравление в Люберцах: госпитализированных уже 50
Третье землетрясение за день. Теперь - на Филиппинах
Протесты в Иране: 25 погибших и 400 арестованных
12 американских F-16 прибыли в Эстонию
Google досрочно объявил Путина победителем выборов
Керченская переправа снова заработала
Порошенко попал в новый скандал
Брат лидера ХАМАС тяжело ранен взрывом в Сайде
Легендарному Валерию Харламову исполнилось бы 70 лет
В службе ЧС нажали не ту кнопку, и на Гавайях все поседели
General Motors выпустит машину без руля и педалей
Сколько белков в одной клетке?
Еженедельная программа Вести.net от 13 января 2018 года
Назван самый кассовый фильм в мировом прокате 2017 года
Программа "Индустрия кино" от 13 января 2018 года
Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере