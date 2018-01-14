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14 января 201820:56 Андрей Кондрашов

Путин - о Ленине и мощах святых

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Премьера на телеканале "Россия 1" — новый документальный фильм Андрея Кондрашова "Валаам". Архипелаг в Ладожском озере, где веками в суровых условиях Севера живут монахи Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Священное место для всех православных, духовный центр, манящий паломников со всего мира.

Валаам называют Северным Афоном. И не случайно. История древней обители неразрывно связана с историей России. Монашество на острове порой подвергалось гонениям и каждый раз возрождалось. Последний период упадка пришелся на советское время, и особо тяжело было в 90-е годы. Сейчас Валаам переживает настоящий расцвет.

Зима, морозы и снега, паломников почти нет, туристам сюда вообще почти не добраться, а по признанию владыки Панкратия это — самое драгоценное и прекрасное время на Валааме. И скучно не бывает, потому что утешение монаха — это молитва и духовное веселье.

До поры скрытая энергетика Валаама такова, что люди, раз побывавшие здесь, не могут его забыть, мечтают вернуться. О таких монахи в шутку говорят: "Подцепил "валаамку". Не лечится и понять нельзя. Причем часто не понимают даже те, кто, как и валаамские монахи, посвятил жизнь служению Господу.

"Те братья, которые приезжали, отцы с Афона, начинали такую беседу. Две темы у них всегда доминируют. Одна из них — это Путин. Как я понимаю, это по отношению ко всем русским. Какой у нас хороший президент, как нам повезло, как они нам завидуют. Для них Путин — это какой-то герой, образец для подражания. Даже на Афоне это чувствуется. А тут вдруг верующий президент, да такой еще сильный. Первая тема — всегда Путин. А вторая — это лед", — рассказывает владыка Панкратий.

Валаам действительно не теплый греческий Афон, а Ладога не Средиземное море. Это огромное северное озеро. Оно бывает сковано льдом даже в конце марта, а по осени мгновенно схватывается острыми, как бритва, торосами, которые режут катерам их воздушные подушки. Только кораблями потяжелее и можно расколоть эти льды. Но трудности вторичны, когда люди едут сюда за Рождеством, которое ощущается на Валааме совсем не так, как в других местах.

Валаамский монастырь, построенный совсем не на окраине, а в точке, где пересекалось множество торговых путей, в центре оживленного региона, не раз переживал полное опустошение из-за вражеских нашествий. Разрушались здания, сжигались документы и летописи, уничтожались предметы культа, и все равно монастырь всегда восстанавливался, отстраивался и вновь набирал величие и мощь. В точности так, как и сама Россия.

Но даже в самые тяжкие времена монахи молились и смотрели вперед, не забывая при этом и ту науку, которую дает история.

18 марта 1940 года, когда лед в Монастырской бухте стоит почему-то как никогда долго, начинает звонить колокол. Тогда все считают, сколько раз. А он отбивает знак беды. 24 удара возвещают о закрытии монастыря. Братья спешно собирают с собой все валаамские святыни и уходят пешком с острова на долгие 49 лет. В Финляндии — до нее здесь рукой подать, меньше 100 километров — возникает Нововалаамский монастырь, а старый остров Святой Валаам обречен на вымирание.

Впрочем, все проходит далеко не так кошмарно, как ждали и к чему готовились монахи, зная о том, что творили в Советском Союзе со священнослужителями сразу после революции. Времена изменились. Советские офицеры предельно корректны. Они совершенно не настроены как-то зверствовать или святотатствовать.

"После советско-финской войны эта территория была возвращена России, Советскому Союзу, и с ней связана тоже интересная страница истории. Мне Патриарх рассказывал, что когда советские войска готовы уже были войти на острова, на архипелаг, они почему-то остались на берегу и не выдвигались. Пригласили священнослужителей из монастыря. Один из них поехал, и вдруг советский офицер ему говорит: "Сколько вам нужно времени, чтобы все собрать и уехать?" Там посчитали, попросили несколько дней, собрали все самое дорогое — все святыни — уехали и все вывезли. Знаете, в этой связи я о чем подумал? В те тяжелейшие дни Гражданской войны и богоборчества потом, когда были заложены семена раскола в российском обществе, семена единения всегда оставались с нами. И не в последнюю очередь, а может быть, в первую как раз благодаря Русской Православной Церкви. И то, что офицеры тогда позволили монахам уехать и вывезти святыни, — это, по-моему, лучшее свидетельство того, что семена единения, объединения никогда нас не покидали", — уверен президент Владимир Путин.

Кроме того, офицеры Красной Армии разрешили монахам без суеты и спешки проститься со святой для них землей. Под сумрачным небом русского Севера, по подтаявшему льду они с молитвой тронулись в путь.

В те годы в нашей стране мало кто понимал значение веры в жизни людей. И Валаам как истинное зеркало России отразил это сполна. Сначала в монастырских корпусах разметили школу боцманов, затем, уже после окончания Великой Отечественной войны, — интернат для инвалидов, в который свозили со всей страны тех, кто не мог заработать себе на жизнь, за кем некому было ухаживать.

- Как вы думаете, как мы, пока Валаамский монастырь тоже был в руинах и страна была в руинах, нравственно изменились? И вера, необязательно православная, играет какую-то роль?

- Может быть, я скажу нечто такое, что кому-то и не понравится, но я скажу так, как я думаю. Во-первых, эта вера всегда нас сопровождала. И она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Да, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы, но одновременно ведь создавали новую религию. Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству на самом деле: свобода, братство, равенство, справедливость — это же все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали. Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, просто для христиан? Когда мне говорят, что в христианском мире нет такой традиции, я спрашиваю: как же нет?! На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть. Да и у нас тоже есть святые мощи Сергия и Германа. То есть по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под себя, под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело, — отметил Владимир Путин.

И вернулась к изначальной, веками установившейся на русских землях религии — православию — когда стало ясно, что идей построения коммунизма, мягко говоря, недостаточно для сплочения нации в тот момент, когда враг вплотную подошел к столице.

Священнослужители сыграли огромную роль в деле укрепления боевого духа — как солдат на поле боя, так и мирных жителей. Потому что Русская Православная Церковь никогда не считала себя чем-то отдельным, оторванным от России, от ее жизни, ее радостей и бед. А зеркало Валаама, расколотое глупцами и вандалами, по-прежнему четко отражало происходящее в стране.

Текст: "Вести недели"

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