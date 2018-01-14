Симоньян рассказала CBS, в чем вина RT

В Америке процветает явление, которое я бы назвал злокачественной журналистикой. Мало того что она сама питается фальшивыми новостями и других ими пытается кормить, так еще у нее и антироссийская прошивка. Финансово это выгодно. Аудитория клюет на страшилки, отсюда и рейтинги, а Военно-промышленный комплекс США получает шальные заказы — опять же — рабочие места. Все в шоколаде.

Понятно, что те журналисты, которые не готовы участвовать в этой круговой поруке, объявляются врагами. Инструментов против них в США много. Один из них — объявить иностранным агентом, как, например, поступили в Америке с российским англоязычным телеканалом RT. Силовое решение. Но все рассыпается. Когда все рассыпается, начинается прямой разговор по сути. Пример — интервью главного редактора RT Маргариты Симоньян американскому телеканалу CBS.

- Давайте поговорим о вмешательстве России в американские выборы. Наши разведслужбы считают это доказанным фактом.

- И вы им верите. Так же, как вы верили, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Вы же этому верили, правда? Пожалуйста, продолжайте верить во вмешательство России в американские выборы. Через пять лет вы узнаете, что ничего этого не было, — отметила Маргарита Симоньян.

- Об этом говорят уже и Facebook, и Twitter.

- Я не отрицаю, что некоторые российские СМИ действительно могли высказывать свое мнение в Twitter, Facebook или на других платформах. Что в этом плохого или незаконного? Разве этим же самым не занимаются американские СМИ? Мы же видели, что британские СМИ поддерживали Хиллари, — никто по этому поводу не возмущался. Французские СМИ тоже были за Клинтон, и тут — тишина. А когда какие-то российские СМИ якобы поддержали Трампа, сразу началась вакханалия.

- А RT поддерживал Трампа?

- Нет, RT не был за Трампа. Но наша вина в том, что RT не поддержал и Клинтон.

Не отстает и Европа. Пользуясь тем, что Меркель в Германии — на волоске, президент Франции берет управление идеологией Старого Света на себя. В традиционном новогоднем обращении к журналистам в Елисейском дворце Эммануэль Макрон для простоты поделил все страны мира на три группы. Лучших, на его взгляд, где Франция, он назвал "либеральными демократиями". Второй свежести оказалась группа, где Соединенные Штаты Америки, — это "нелиберальные демократии". Россия, естественно, — в третьей категории — "авторитарных режимов". От последних двух групп согласно Макрону и исходит угроза свободе слова.

При этом президент "либеральных демократов" Макрон совершенно авторитарно лишил аккредитации журналистов телекомпании RT и агентства "Спутник". "Надо бороться с любыми попытками дестабилизации со стороны телеканалов, подконтрольных иностранным государствам или находящихся под их влиянием", — заявил глава Франции.

Далее Макрон выступил за ужесточение контроля за информацией в Сети. Инструмент — новый закон, который позволит контролирующим органам Франции требовать от интернет-ресурсов подтверждать "идентичность авторов и тех, кто за ними стоят".

Ну, что же, все вполне авторитарно. Но как же еще отстаивать либерализм? Не через свободу же слова? Ура, Франция!