Под Волгоградом в товарняке, везшем дизтопливо, затлела сера

Сотрудники чрезвычайной службы ликвидируют тление серы в двух вагонах в товарном поезде на станции Разгуляевка (Волгоградская область). На момент происшествия в поезде находились 8 вагонов с дизтопливом.

Состав отправили на запасной путь. Другие поезда отправляются по расписанию, передает ТАСС.