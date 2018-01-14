"Ливерпуль" нанес "Манчестер Сити" первое поражение в чемпионате

Двадцать второй тур английской премьер-лиги продолжился матчем между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". "Ливерпуль" не просто нанес лидеру первое поражение в чемпионате, он еще добился победы с результатом 4:3.

В первом круге "Сити" нанес "Ливерпулю" крупное поражение со счетом 5:0, и у "красных" естественно возникло желание не просто взять реванш, но и нанести непобедимому пока лидеру наиболее болезненный удар. Первый тайм хоть и прошел при преимуществе хозяев, завершился вничью 1:1. На 9-й минуте Алекс Оксленд-Чемберлен распечатал ворота гостей, но незадолго до перерыва Лруа Сане мощнейшим ударом в ближний угол восстановил равновесие.

Ни первый тайм, ни начало второго не сулили лидеру больших бед. Вскоре после перерыва Николас Отаменди едва не вывел "Манчестер" вперед – его удар пришелся в перекладину. И после этого "Ливерпуль" взялся за дело. На 59- минуте Роберто Фирмино вывел хозяев вперед. Через две минуты только штанга спасла "Сити" от третьего гола. Но не прошло и минуты, как Мохаммед Салах вывел Садьо Мане один на один с вратарем Эдерсоном – 3:1. На 68-й минуте грубо ошибся Эдерсон, выбив мяч на Салаха – египтянин с сорока метров поразил цель – 4:1.

Вышедший на замену Бернарду Силва один гол отыграл и помешал "Ливерпулю" выиграть с крупным счетом. Затем Илкай Гндоган сократил отставание до минимума. Но "красные" выиграли 4:3, лишив "Манчестер Сити" звания непобедимых. .Проигрыш не помешал команде Хосепа Гвардиола остаться во главе таблицы – у "Сити" 62 очка. "Ливерпуль" набрал 47 очков и делит с "Манчестер Юнайтед" и "Челси" 2-4 места.