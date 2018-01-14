"Динамо" попытается приобрести Рауша

Защитник сборной России Константин Рауш может сменить немецкий "Кельн" на московское "Динамо". Одиннадцатикратные чемпионы страны ведут переговоры о переходе 27-летнего футболиста.

Согласно сообщениям ТАСС, клубы ведут между собой переговоры. Если "Кельну" и "Динамо" удастся договориться, то Рауш в январе станет игроком бело-голубых.

Уроженец Томской области Константин Рауш никогда не играл в России. В детстве он переехал с родителями в Германию. Константин выступал за "Штутгарт", "Ганновер" и молодежную сборную Германии. В прошлом году Рауш дебютировал в сборной России.