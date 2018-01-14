Отравление газом в Анапе: пострадали четверо детей и трое взрослых

Четверо детей и трое взрослых отравились бытовым газом в Анапе. Все они проживали в доме села Цибанобалка по улице Садовая.

Один взрослый в состоянии средней тяжести, дети в состоянии легкой степени тяжести доставлены в больницу, угрозы жизни нет. Двое взрослых от госпитализации отказались.

Проводится проверка, сообщает "Интерфакс".