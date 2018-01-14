Шорт-трек. Ан и Елистратов выступят на Олимпиаде

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и олимпийский чемпион Семен Елистратов выступят на Играх в южнокорейском Пхенчхане. Тренерский штаб сборной России по шорт-треку внес их имена в список спортсменов, которые выступят на Олимпиаде-2018.

Сразу после завершившегося в Дрездене чемпионата Европы по шорт-треку, тренерский штаб сборной России во главе с Андреем Максимовым назвал имена спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. Среди участников игр обладатель шести золотых олимпийских наград Виктор Ан.

В состав российской делегации вошли Виктор Ан, Семен Елистратов, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Александр Шульгинов,: Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Эмина Малагич, Екатерина Ефременкова и Екатерина Константинова. На чемпионате Европы в немецком Дрездене сборная России выиграла одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали, заняв третье место в медальном зачете турнира.