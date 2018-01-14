Активистку из Femen, напавшую на Земана, депортируют из Чехии

Украинка Ангелина Диаш приговорена к 3 месяцам условно и депортации из Чехии. Такое решение вынес суд пятого пражского района. Украинку обвиняли в хулиганстве, ей грозило заключение сроком до 3 лет, передает ТАСС.

Диаш мешала чешскому лидеру Милошу Земану голосовать на выборах президента Чехии. Она скинула с себя куртку и, ругаясь на английском, пыталась толкнуть Земана. Женщине помешал охранник.