Олимпийская "разморозка": корейцев тянет друг к другу

9 января прошли долгожданные прямые переговоры между высокими делегациями двух стран — Северной Кореи и Южной. Чтобы понять важность случившегося, надо хотя бы чуть-чуть "отмотать" ситуацию назад.

Корейцы — типичная разделенная нация, живущая в двух разных государствах с двумя разными общественно-экономическими укладами. Север — это Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) с населением в 25 миллионов человек. Есть общая граница с Россией. Столица КНДР Пхеньян. Довольно закрытое общество с нерыночной распределительной экономикой и идеей опоры на собственные силы. Ультрацентрализованная система. Ее сила — способность аккумулировать средства в одной точке. Власть вот уже третье поколение переходит от отца сыну. Сейчас правит 35-летний Ким Чен Ын. К концу прошлого года он построил ракетно-ядерные силы, способные нанести удар по территорию США вплоть до Вашингтона. Успешно провел испытание водородной бомбы. Попал под жесткие санкции ООН.

Юг — Республика Корея. Население — чуть больше 50 миллионов, вдвое больше, чему у Севера. Экономически — "азиатский тигр". Рыночная система — с ориентиром на высокие технологии. Ядерного оружия нет, но Южная Корея — родина известных брендов — от Hunday и KIA до LG и Samsung. Тоже своеобразный общественный уклад, окрашенный национальными традициями. Столица Сеул. Президент страны избирается прямым народным голосованием. Менее года назад им стал Мун Чже Ин, заявивший о стремлении наладить отношения с братьями-северянами. Южная Корея во многом зависима от США. Весной американцам удалось разместить там свои противоракетные комплексы THAAD — сильный раздражитель для Китая.

Нынешнее разделение корейцев произошло в середине века как результат кровавой войны Севера и Юга. Тогда на стороне Севера были СССР, Китай и Монголия. Югу помогали США и их союзники, включая Великобританию и Францию. Жертв — миллионы. Никто не победил. Военные действия остановило перемирие, а как результат — два разных государства с границей по 38-й параллели и демилитаризованная зона шириной в 4 километра по всей длине, нечто вроде нейтральной полосы. Как раз в этой зоне находится домик для переговоров, где время от времени – нечасто — корейцы-северяне и корейцы-южане встречаются.

Конечно же, их тянет друг к другу. Общая кровь и в Азии много значит. Так что и те, и другие остро чувствуют боль розни и, конечно же, понимают ненормальность разделенности нации. В обеих Кореях есть даже министры по воссоединению. Они-то, как правило, и возглавляют делегации своих стран на встречах в домике вроде как на нейтральной полосе.

Единственные, кому такие встречи не нравятся, — американцы. Штатам нужно постоянно задирать Северную Корею, чтобы та огрызалась, а американцы указывали на нее пальцем, мол, смотрите, какая ужасная, да еще недемократичная страна. Штатам нужно грозить Северную Корею уничтожить. А для той перед лицом таких угроз единственный способ защитить себя — создать ракетно-ядерный комплекс для возмездия с неприемлемым для США ущербом.

Ким Чен Ын, несмотря на все угрозы и санкции, над таким комплексом работал и в начале зимы объявил о его создании. Сразу после успешного пуска межконтинентальной "Хвасон-15". Конечно же, для Северной Кореи было бы самоубийственно первой пальнуть по Америке. Да об этом Ким Чен Ын и не говорит. Зато Вашингтону, исходя из принятой в США цели глобального доминирования, геополитически выгодно представлять себя потенциальной жертвой, ведь тогда под предлогом северокорейской угрозы можно размещать в регионе противоракетные комплексы, отправлять туда атомные авианосцы и армады подлодок, наконец, держать там свои бесчисленные военные базы и тем самым поддавливать на Китай, культивировать страх в Южной Корее и продолжать фактически оккупировать Японию, осложняя тем самым ее отношения с Россией.

Ни Китаю, ни Южной Корее, ни Японии такой расклад, в общем-то, не нужен, как, впрочем, и России. Если бы не Штаты, то все эти страны уж точно нашли бы способ сделать мир в регионе более гармоничным и менее опасным. Так или иначе, а молодой северокорейский лидер Ким Чен Ын предпринимает сильный ход.

1 января он делает заявление, в котором желает успеха зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, выражает надежду на участие в Играх и северокорейских спортсменов, желает "ослабить острую военную напряженность между Севером и Югом, создать мирную обстановку на Корейском полуострове".

И еще очень важный нюанс. По словам Ким Чен Ына, успех проведения Олимпиады в Пхенчхане дает шанс "продемонстрировать возможности нации". Чувствуете, какие струны он затрагивает? Все корейцы — как на Севере, так и на Юге — должны воспринимать успех предстоящей Олимпиады как общий. Дальше — больше. Под эту мысль Ким Чен Ын как бы в общую копилку корейской нации вкладывает и свое достижение, а это ни много ни мало — "ядерная кнопка на его столе". Причем в Южной Корее это считывается молча, чтобы никого не раздражать. В Вашингтоне Трамп лишь смешно заявляет, что его "красная кнопка" больше, чем у Ким Чен Ына. Ну, это уже к психоаналитику.

И что в результате? 9 января высокие делегации Северной и Южной Кореи встречаются в домике на нейтральной полосе и очень быстро достигают многого.

Первое: Северная Корея едет на Олимпиаду в Пхенчхан. Помним, что прошлую Олимпиаду на Юге — а это был 1988 год — северяне бойкотировали. Более того, на этот раз сборные команды Севера и Юга пройдут одной колонной. Важная символика. Еще от Северной Кореи на Играх будет представительная делегация Национального олимпийского комитета, болельщики, артисты и музыканты, участники показательных выступлений по тхэквондо и журналисты. Принимающая сторона обеспечит для них все условия. Второе: сам факт начавшихся переговоров говорит о многом, ведь вообще никаких встреч между Севером и Югом не было последние два года.

Конечно, президент США Дональд Трамп со свойственным ему самолюбованием приписывает этот успех Америке, как и победу над ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) в Сирии или разгром фашизма во Второй мировой. Но факт в том, что еще совсем недавно Соединенные Штаты предостерегали Южную Корею от прямых переговоров с Севером, мол, еще не время.

Но до смерти испуганный американскими военными планами Юг отстоял свое право возобновить прямые двусторонние контакты с Севером. Со всеми восточными оговорками, благодарностями американцам и обязательствами консультироваться, но все же переговоры и без участия США с Севером пошли. Факт.

Третье: запланированные совместные военные маневры в регионе с участием Вооруженных сил Южной Кореи и США отложены. И это несмотря на то что буквально в канун Нового года министр обороны США Мэттис говорил, что ничего подобного не ожидается. Значит, ход Ким Чен Ына с новогодним выступлением внес коррективы.

Четвертое: обе Кореи договорились возобновить контакты между военными для предотвращения вооруженных инцидентов. С 10 января восстановлена и линия "горячей связи" по предупреждению военных инцидентов в Желтом море. Линия была заблокирована еще с февраля 2016-го. Сейчас работает.

И, наконец, пятое: отдельный пункт в совместном заявлении от 9 января гласит, что проблемы между Югом и Севером Корейского полуострова должны решаться самостоятельно, силами своей нации, через диалог и переговоры. То есть принцип национального единства подтвержден и поставлен во главу угла. Америке со стороны Юга обещаны консультации, со стороны Севера — ракетно-ядерный удар возмездия в случае чего. Именно так глава делегации КНДР Ли Сон Квон и заявил: "Оружие Северной Кореи предназначено только для Соединенных Штатов и не нацелено на наших братьев, Китай или Россию".

Сухой остаток: Ким Чен Ын сделал ровно то, что хотел. Он навязал Дональду Трампу свою игру, одержал промежуточную победу и продолжает владеть инициативой. Неудивительна в этой связи оценка происходящего от президента Путина, что прозвучала на встрече руководителями российских СМИ.

"Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу. У него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности — до 13 тысяч километров — которая может достичь практически любой точки земного шара. Во всяком случае, любой точки на территории его вероятного противника. И теперь он, конечно, заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить. Он абсолютно грамотный и зрелый уже политик", — считает Путин.

И вот почувствуйте разницу. Дональд Трамп Ким Чен Ына иначе как пренебрежительно "человек-ракета" не называет. И меряется с ним красными кнопками. Но при этом сам выглядит смешно и беспомощно. Путин оценивает северокорейского лидера совсем иначе. Конечно, он не поддерживает его и тем более не выражает согласия, но, тем не менее, признает, что 35-летний Ким Чен Ын уже "абсолютно грамотный и зрелый политик". При этом цель все же — безъядерный статус Корейского полуострова. Непросто, но возможно. И только через диалог с учетом глубинных интересов Пхеньяна и реальных гарантий его безопасности.

"Думаю, что, как бы сложно это ни казалось, но это в конечном итоге возможно, если все участники этого процесса, в том числе и северокорейцы, убедятся и будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована и без ядерного оружия", — отметил российский президент.

Все культурно. Между двумя Кореями пошла "разморозка". В перспективе даже теоретически можно представить себе и объединение, скажем, по принципу "одна страна — две системы", как это у Китая с Гонконгом и Макао. Чем не пример?

Так или иначе, а пока США уже вынужденно заявили, что на время переговоров двух Корей никакого удара по КНДР не будет. Вашингтону это хоть как-то спасает лицо, а России, Китаю и Японии куда спокойнее без ядерной войны в ближней перспективе у своих границ.