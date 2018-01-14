В Москве иномарка сбила пешехода

На северо-востоке Москвы иномарка сбила пешехода. Он погиб на месте. Водитель иномарки скрылся.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, ДТП произошло в воскресенье вечером около дома 8 по 2-й Пугачевской улице. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.

В нескольких округах Москвы введен план "Перехват" – разыскивают автомобиль "Хендай Туксон" черного цвета.