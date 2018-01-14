Карякин и Ананд сыграли вничью на турнире в Вейк-ан-Зее

В голландском городе Вейк-ан-Зее продолжается престижный шахматный турнир. Во втором туре соревнований российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом.

Сергей Карякин, игравший белыми, завершил вничью партию с Вишванатаном Анандом. Владимир Крамник черными проиграл голландцу Анишу Гири. Петр Свидлер сыграл вничью с китайцем Вэй И, Максим Матлаков — с американцем Уэсли Со. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными выиграл у индийца Башкарана Адхибана. Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров победил китаянку Хоу Ифань. Американец Фабиано Каруана и англичанин Гавейн Джонс разошлись с миром.

Как сообщает ТАСС, Гири единолично лидирует на турнире после двух туров. После двух побед на его счету два очка. Далее расположились Карлсен, Ананд и Мамедьяров (все — по 1,5 очка), Джонс, Каруана, Карякин, Со, Крамник, Свидлер (по 1 очку), Вэй И, Матлаков, Адхибан (по 0,5 очка) и Хоу Ифань (0).