Палестина предостерегает от переноса посольств в Иерусалим

Выступая с речью в Рамалле, президент Палестины Махмуд Аббас предупредил, что отношения с любым государством, которое перенесет свое посольство в Иерусалим, будут разорваны. Также он осудил решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей государства Израиль.

Кроме того, Махмуд Аббас подчеркнул, что для палестинцев более неприемлемо, чтобы США оставались посредниками в контактах с Израилем и навязывали им свою волю, и призвал к пересмотру всех соглашений, которые были подписаны Организацией освобождения Палестины с Израилем, передает ТАСС.

В минувшую субботу, 13 января, Исполком Организации освобождения Палестины призвал к проведению международной конференции под эгидой ООН для создания независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.