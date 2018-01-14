ЦСКА снова проиграл в единой лиге ВТБ

Баскетболисты ЦСКА потерпели второе поражение подряд в матчах единой лиги ВТБ. Чемпионы страны уступили в Санкт-Петербурге местному "Зениту" с разницей в четыре очка.

После трех четвертей армейцы выигрывали 67:63. Но в четвертом периоде на площадке доминировал "Зенит" – 24:16 и итоговая победа 87?83. Самым результативным в составе победителей стал Сергей Карасев, набравший 23 очка при 7 подборах. неделю назад ЦСКА проиграл "Локомотиву-Кубани" 79:90.

Казанский УНИКС со счетом 91:89 выиграл в Нижнем Новгороде у местного клуба с одноименным названием. У победителей 30 очков набрал Морис Ндур, все броски которого достигли цели.