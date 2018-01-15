С Михаилом Державиным простятся в его родном театре

В понедельник, 15 января, в Московском академическом театре Сатиры простятся с Народным артистом РСФСР Михаилом Державиным, скончавшимся 10 января на 82-м году жизни. Траурная церемония начнется в 11:00, похоронят актера на Новодевичьем кладбище.

Михаил Державин родился в 1936 году в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова, Народного артиста РСФСР Михаила Державина, напоминает "Интерфакс". С 1959 года после окончания Театрального училища им. Щукина он служил в Московском театре имени Ленинского комсомола, а в 1967 году перешел в Театр на Малой Бронной. С 1968 года Михаил Державин служил в Московском театре Сатиры. За свою карьеру актер сыграл десятки ролей в театре и кино.