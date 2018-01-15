В штате Флорида сгорело плавучее казино

В штате Флорида сгорело плавучее казиноЧитайте нас в Telegram
В воскресенье, 14 января, в одном из портов американского штата Флорида возник пожар на борту судна-казино. Находившиеся на его борту люди – 50 человек — благополучно доставлены на берег.
В микроблоге Twitter шефа местной полиции опубликованы фотографии с места событий, на которых видно, что судно почти целиком охвачено пламенем, над ним поднимается столб густого черного дыма, сообщает РИА Новости.
The PSO responded to assist Port Richey PD with a vessel fire inPort Richey canal. The Sun Cruz casino caught on fire with 50 people on board. All passengers were able to make it to shore. PSO members from patrol, Marine and Air Unit responded to assist. pic.twitter.com/nvsvNnI3lW— Pasco Sheriff (@PascoSheriff) 14 января 2018 г.
По данным СМИ, в результате инцидента один человек пропал без вести, но власти пока это не подтверждают. Ведется расследование, причины возгорания устанавливаются.
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