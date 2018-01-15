Израильский Boeing-747 совершил экстренную посадку в Канаде

В результате экстренного приземления на аэродроме базы ВВС в Канаде сотни пассажиров израильского авиалайнера, следовавшего из Нью-Йорка в Тель-Авив, в течение 12 часов ждали прилета резервного борта.

Причиной экстренного приземления самолета Boeing-474 стал сигнал о возгорании в шасси, сообщает РИА Новости. На аэродроме базы канадских ВВС нет необходимой инфраструктуры для приема и размещения пассажиров, и сотни людей были вынуждены оставаться в самолете, так как в это время температура в районе приземления достигала отметки минус 30 градусов.

Экипаж попытался самостоятельно устранить неисправность, но ему это не удалось, и за пассажирами был отправлен резервный борт. С авиабазы он пока не вылетел, его прибытие в аэропорт Тель-Авива ожидается в 10:00 по местному времени.