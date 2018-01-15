Россия может ввести санкции против WADA

К сотрудникам WADA причастным к отстранению российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане, могут быть применены санкции со стороны Российской Федерации. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

Андрей Климов сообщил "Известиям", что ведется работа над введением санкций против функционеров WADA. Меры коснутся сотрудников, имеющих отношение к кампании против российского спорта, повлекшей отстранение нашей сборной от зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

"Мы намерены вывести на божий свет людей, которые за спиной МОК, используя WADA подталкивали к отстранению нашей сборной, – цитируют "Известия" Климова. – Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов. Были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры. Однако с этим не нужно спешить. Сейчас самое главное, чтобы наши спортсмены могли достойно выступить. А после окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам".

Андрей Климов не сомневается, что в действиях WADA против российского спорта присутствует политическая подоплека. "Больше половины руководящего состава ВАДА – представители стран – членов военно-политического альянса НАТО, цель которого – борьба с РФ. И это при том, что НАТО представляет собой лишь одну десятую мирового населения. Согласитесь, весьма странная пропорция. Я не утверждаю, что каждый из них работает тайным агентом альянса, но на практике-то получается именно так".