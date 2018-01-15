В Папуа - Новой Гвинее зафиксировано мощное землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, на северном побережье острова Новая Гвинея зафиксировано землетрясение магнитудой 6.

Эпицентр произошедшего в 00:54 по Москве сейсмического события, которое оценивается как "разрушительное", находился в 313 километрах от города Лаэ (Папуа — Новая Гвинея), сообщает "Интерфакс".