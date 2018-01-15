Страшные морозы в Якутии привели к гибели людей

Два человека замёрзли насмерть в Якутии при 50-градусном морозе. Следственный Комитет проводит проверку. По предварительным данным, у пятерых жителей Намского района в пути сломалась машина. Сотовая связь не работала, и они отправились пешком к коневодческой базе. По пути двое мужчин, одетых не по погоде, начали замерзать. Их друзья постарались как можно быстрее добраться до базы и там сообщили о происходящем, но помощь пришла слишком поздно.

Такие же сильные морозы — в соседней с Якутией Магаданской области. Там столбики термометров уже опускались до минус пятидесяти четырёх. В некоторых районах отменены занятия в школах. Холода сохранятся, как минимум, ближайшие три дня, отмечает телеканал "Россия 24".

Погода внесла коррективы и для жителей Юга России. Так, в Ставропольском крае до сих пор закрыт участок трассы между Невинномысском и Ставрополем. Такое решение приняли в региональном МЧС накануне, чтобы расчистить дорогу от большого количества снега. Для водителей развернуто 3 пункта обогрева вдоль трассы. Также организован временный объездной маршрут. Планируется, что после расчистки, начнут пропускать по 20-30 автомобилей в сопровождении машин сотрудников ГИБДД.